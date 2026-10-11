Trump, despre acuzațiile aduse ambasadorului SUA în Grecia: „Păcat. Nu știu prea multe”

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 09:37

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu știa despre acuzațiile aduse ambasadorului în Grecia, Kimberly Guilfoyle, pe care le-a calificat drept „păcat”, potrivit publicației elene Ekathimerini.

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