Piața metalelor prețioase, zguduită din temelii: aurul și argintul pierd până la 10% într-o singură zi

Sursă: realitatea.net

Scăderi abrupte pentru aur și argint

Aurul și argintul au înregistrat scăderi puternice joi, pierzând aproximativ 5%, respectiv 10%, într-un val amplu de vânzări care a afectat piețele globale, pe fondul îngrijorărilor privind conflictul din Iran și presiunile inflaționiste, transmite CNBC.

Prețul aurului spot a coborât sub pragul de 4.600 de dolari pe uncie, în timp ce contractele futures au scăzut cu aproape 6%. Argintul spot a pierdut peste 6%, ajungând la 70,22 dolari pe uncie, iar contractele futures au scăzut cu peste 9%.

ETF-urile și companiile miniere, lovite de corecții

Scăderile s-au extins și asupra companiilor miniere și a fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri) legate de metale prețioase. ETF-ul ProShares Ultra Silver a pierdut aproximativ 20% înainte de deschiderea pieței, iShares Silver Trust a scăzut cu aproape 10%, iar Aberdeen Physical Silver Shares cu 9,9%.

În sectorul minier, Teck Resources a scăzut cu 8,9%, First Majestic Silver cu 10%, iar Coeur Mining cu 9,9%.

Impact și în Europa

Tendința negativă s-a reflectat și în Europa, unde indicele Stoxx Europe Basic Resources a scăzut cu aproximativ 6%. Acțiunile Fresnillo, unul dintre cei mai mari producători globali de argint, au pierdut 9,3%, iar Antofagasta a scăzut cu 8,2%.

Aversiune la risc pe fondul conflictului din Iran

Corecția vine într-un context general de aversiune la risc, care a afectat simultan acțiunile și obligațiunile guvernamentale. Investitorii urmăresc evoluțiile conflictului dintre SUA și Iran, aflat spre a treia săptămână, care alimentează temerile privind un posibil șoc energetic global.

Atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran și Qatar au dus la creșteri ale prețurilor la petrol și gaze, amplificând riscurile inflaționiste.

Reacția băncilor centrale

Băncile centrale monitorizează atent situația. Rezerva Federală a SUA a menținut dobânzile neschimbate și a subliniat incertitudinile generate de conflict, în timp ce Banca Japoniei și Banca Națională a Elveției au transmis, la rândul lor, că riscurile inflaționiste sunt în creștere.

Volatilitate crescută după creșterile puternice din 2025

După creșteri spectaculoase în 2025 — de 66% pentru aur și 135% pentru argint — metalele prețioase au devenit mult mai volatile în 2026. Argintul a înregistrat chiar cea mai mare scădere zilnică din ultimele decenii la finalul lunii ianuarie.

Investitorii caută lichiditate

Analiștii spun că vânzările sunt determinate de nevoia investitorilor de lichiditate, într-un context de turbulențe pe piețe. În același timp, aprecierea dolarului american face aurul mai scump pentru cumpărătorii din alte valute, ceea ce contribuie la scăderea cererii.