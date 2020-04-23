Aflat, marți, într-o vizită la Institutul Cantacuzino, premierul Ludovic Orban a declarat că șomajul tehnic pentru bugetari nu mai este de actualitate. Orban renunță, astfel, la Ordonanță pe motiv ca România se apropie de finalul stării de urgență.
Ludovic Orban a fost întrebat, marți, la finalul vizitei la Institutul Cantacuzino, ce se mai întâmplă cu proiectul intrării în șomaj tehnic pentru bugetari. "Nu mai este de actualitate", a răspuns premierul.
Solicitat să precizeze motivul, premierul a completat: "Pentru că ne apropiem de finalul stării de urgență."
"O mare parte dintre cei care lucrează în instituțiile publice sunt implicați în prima linie a bătăliei, cum e Ministerul Sănătății. Nu poți să renunți la nimeni din această zonă, dimpotrivă, mai avem nevoie de specialiști suplimentari. Ministerul Apărării, MAI, Ministerul Muncii, care e implicat în derularea tuturor programelor de sprijin referitor la șomajul tehnic și celelalte forme de sprijin pentru profesioniști și alte categorii de angajați. O mare parte din sectorul public este foarte puternic turat. Oricum ne apropiem de finalul prelungirii stării de urgență și nu mai e contextul necesar. Am gândit, am analizat, până la urmă nu mai e de actualitate", a detaliat Orban.
Întrebat dacă renunță definitiv la măsură, premierul răspuns: "Nu mai e de actualitate, vom vedea!"
În ceea ce privește șomajul tehnic pentru angajații din mediul privat, Orban a spus că există resursele pentru prima perioadă și că acestea sunt prevăzute în buget.
"O parte dintre ele (resurse, n.r.) vor fi decontate, adică vor fi susținute din bugetul UE, din sumele alocate pentru România. Avem resurse și pregătim măsurile de relansare economică, care vor trebui să țină cont de planul de relansare. În funcție de cum afectează diferite activități economice pregătim măsurile de susținere", a mai spus Orban.