Călin Georgescu, mesaj crucial pentru români: „Mineritul trebuie protejat total, toate minele din țara românească trebuie deschise. Toți minerii trebuie respectați”

Călin Georgescu s-a prezentat marți la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar, fiind întâmpinat de susținători veniți din mai multe zone ale țării. În paralel, instanțele analizează evoluțiile din cele două dosare penale în care este implicat, inclusiv o decizie definitivă a Înaltei Curți și verificarea măsurilor preventive.

După procedură, acesta a transmis un mesaj public în care a vorbit despre solidaritate socială, sprijin pentru categoriile vulnerabile și critici la adresa politicilor actuale.

Călin Georgescu, mesaj crucial pentru români

„În primul rând, vă mulțumesc tuturor că suntem aici în pace și bucurie. Știți cum? Când semeni într-un ogor plin de patim, singura sămânță este cea a dragostei. Și trăirea creștină nu se oprește la poarta bisericii, ci fix de acolo ea trebuie să înceapă să dăruiască și să fie pusă în valoare.

Marii români au înțeles acest lucru și au crezut cu toată tăria lor și cu toată ființa lor în ceea ce înseamnă investiția în fibra națională. Și îl menționez pe Jean Mihail, care a fost de departe cel mai mare, Emanoil Gojdu sau Stelian Popescu - ar trebui să vă spună ceva - cel care a făcut Casa de Cultură a Studenților din București. Pentru că adevărul și adevărata putere în adevăr nu este ceea ce ai, nu este prin ceea ce ai, ci prin ceea ce dăruiești. Pentru că mecenatul este participare și dialog prin a dărui, prin dar.

Și eu spun că oare românii avuți astăzi din această țară a noastră, nu trăiesc și ei asemenea sentimente de bucurie? Eu cred că da. Și de aceea le spun și aleg că dragostea lor - așa eu sunt convins că ei aleg că dragostea lor pentru cei săraci, pentru cei obidiți din această țară - se va întâmpla zilele acestea, pentru că sunt oameni săraci, foarte mulți oameni obidiți, năpăstuiți cu pensii de mizerie și la o pensie de 1200 RON ca să plătești toate taxele acestui regim fanariot este foarte greu.

De aceea îi îndemn să aleagă în dragostea pentru cel năpăstuit și pentru cel sărac din această țară. Și, desigur, se sprijine agricultura românească care este la un pas foarte critic, la un moment foarte critic al istoriei noastre. Or, fără agricultură nu vom putea trăi. De aceea ajutăm - nu să fim văzuți - ci să fim alături. Iar eu astăzi sunt alături de toți minerii din țara românească care trăiesc o dramă socială, generată de aceste politici iresponsabile și antinaționale, ale ceea ce se numește Green Deal puse în operă complet fals, împreună cu slugile lor de la București.”