Elena Udrea, despre planul lui Kovesi pentru Cotroceni și rolul lui Coldea: „Când ai atâta putere, e greu să renunți”

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 13:49

Elena Udrea este de părere că Laura Codruța Kovesi ar putea viza fotoliul de la Cotroceni, în cazul în care Nicușor Dan va fi suspendat! De altfel, fostul ministru punctează ironic că într-o astfel de situație ar fi gata să o susțină pe Kovesi pentru președinția României. Pe de altă parte, este de părere că toată puterea fostului procuror șef al DNA venea din mâinile lui Florian Coldea, care a avut nevoie de Kovesi pentru a-și menține poziția de la vârful serviciilor.

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