Cursurile gratuite ar putea dispărea din ofertele Palatelor Copiilor. Mii de copii afectați

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 08:13

Câteva cursuri gratuite vor dispărea din ofertele Palatului Copiilor din București. Asta din cauza Ordonanței care prevedea reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din instituții publice. Ordonanța exceptează învățământul de stat de la tăieri, dar nu a inclus, de exemplu, partea de educație extrașcolară. Cea pe care o furnizează – gratuit – Palatul și cluburile copiilor.

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