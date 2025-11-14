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Cutremur puternic într-un stat european cu activitate seismică redusă: al treilea ca magnitudine înregistrat vreodată
Cutremur puternic într-un stat european cu activitate seismică redusă: al treilea ca magnitudine înregistrat vreodată
Cutremur puternic într-un stat european cu activitate seismică redusă
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