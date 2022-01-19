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Incendii puse intenţionat în Ploieşti. Poliţia a adus la audieri un suspect
Incendii puse intenţionat în Ploieşti. Poliţia a adus la audieri un suspect
Poliţia a identificat un suspect bănuit că a declanşat intenţionat mai multe incendii în centrul municipiului Ploieşti
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