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Incendii puse intenţionat în Ploieşti. Poliţia a adus la audieri un suspect

Incendii puse intenţionat în Ploieşti. Poliţia a adus la audieri un suspect

Incendii puse intenţionat în Ploieşti. Poliţia a adus la audieri un suspect

Scris de Petcu Marcela Publicat: 19 ian. 2022, 16:52

Poliţia a identificat un suspect bănuit că a declanşat intenţionat mai multe incendii în centrul municipiului Ploieşti

Poliţia Prahova a anunţat miercuri, în jurul orei 12.15, că poliţiştii au în custodie un bărbat, suspectat că a incendiat mai multe ghene din zona centrală. Suspectul a fost adus la audieri, iar reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean au evitat să ofere alte amănunte până la finalizarea cercetărilor, precizând doar că bărbatul are 38 de ani şi este din Ploieşti.

"În urma verificărilor efectuate, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată și depistată de polițiști ca fiind un bărbat în vârstă de 38 de ani din municipiul Ploiești. În acest moment, bărbatul în cauză se află în custodia poliției în vederea audierii, urmând ca la finalizarea tuturor activităților să fie luate măsurile legale în consecință".

Incendiile au fost în centrul municipiului Ploieşti, concentrate în zona dintre Palatul Administrativ şi Colegiul "I.L. Caragiale", inclusiv în vecinătatea sediului Vodafone şi UPC de la fosta Casă a Cărţii. Unul dintre aceste incendii a dus la oprirea temporară a alimentării cu energie electrică în zonă şi a generat o avarie care a lăsat clienţii Vodafone fără internet şi televiziune prin cablu vreme de peste două ore.


Sursa: Realitatea de Prahova

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