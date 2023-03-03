Patru bărbaţi din Prahova, săltaţi de poliţişti şi duşi în penitenciar

Patru prahoveni au fost săltați, ieri, de polițiști, și duși în penitenciar.
Patru prahoveni au fost săltați, ieri, de polițiști, și duși în penitenciar.
Toți aveau pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, după ce fuseseră condamnați pentru infracțiuni rutiere, înșelăciune sau furt, potrivit informațiilor furnizate de IJP Prahova.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare, ieri, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de către Judecătoria Buftea pe numele unui bărbat în vârstă de 30 de ani, din municipiul Ploiești.
Acesta au fost condamnat la 1 an de închisoare, pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier.
Și, polițiștii din cadrul Poliției oraşului Boldești Scăeni au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de către Judecătoria Ploiești, pe numele unui bărbat în vârstă de 29 de ani, din comuna Lipănești, care are de executat o pedeapsă de trei ani, pentru aceeași categorie de fapte penale.
La Bușteni, polițiștii din stațiune au depistat un bărbat de 37 de ani, din localitate, având pe numele său un mandat emis de Judecătoria Sectorului 5 București. Cel în cauză a fost găsit vinovat de înșelăciune și condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea de infracțiunii de înșelăciune.
Tot în cursul zilei de ieri, un alt mandat de executare a pedepsei închisorii a fost pus în aplicare de polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Valea Călugărească, pe numele unui bărbat în vârstă de 43 de ani, din comună. Acesta a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat.
Cei patru au fost duși la Penitenciarul Mărgineni din județul Dâmbovița, unde au fost încarcerați.
Sursa: Realitatea de Prahova