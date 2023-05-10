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Prahova. Trupul carbonizat al unui bărbat a fost găsit în locuința distrusă de incendiu

Prahova. Trupul carbonizat al unui bărbat a fost găsit în locuința distrusă de incendiu

Prahova. Trupul carbonizat al unui bărbat a fost găsit în locuința distrusă de incendiu

Scris de Petcu Marcela Publicat: 10 mai 2023, 12:43

Accidentul rutier s-a produs, vineri după amiază, pe DN1, în zona intersecției de la Cornu, după ce două auto au intrat în coliziune.

Pompierii au anunțat că incendiul izbucnit marți după-amiază, la Bănești, a făcut o victimă.

O persoană decedată a fost găsită în interiorul imobilului.

Potrivit ISU Prahova, în locuință, salvatorii au găsit în casă un trup carbonizat.

Din informațiile furnizate de sursa citată, victima este un bărbat în vârstă de 40 de ani.

Incendiul a izbucnit marți după-amiază, la o casă de pe strada Pârșani, iar la sosirea pompierilor acesta se manifesta generalizat, pe o suprafață de aproximativ 100 mp.

Sursa: Realitatea de Prahova

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