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Prahova. Trupul carbonizat al unui bărbat a fost găsit în locuința distrusă de incendiu
Prahova. Trupul carbonizat al unui bărbat a fost găsit în locuința distrusă de incendiu
Accidentul rutier s-a produs, vineri după amiază, pe DN1, în zona intersecției de la Cornu, după ce două auto au intrat în coliziune.
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