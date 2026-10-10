Razie nocturnă în Ploiești: ce au căutat oamenii legii

Publicat 10 oct. 2026, 08:04 Sursă observatorulph

Polițiștii din Secția nr. 4 Ploiești și jandarmii prahoveni au efectuat sâmbătă, între orele 23:00 și 01:00, o acțiune de prevenție în municipiu.

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