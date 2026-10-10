Razie nocturnă în Ploiești: ce au căutat oamenii legii

Polițiștii din Secția nr. 4 Ploiești și jandarmii prahoveni au efectuat sâmbătă, între orele 23:00 și 01:00, o acțiune de prevenție în municipiu.
Intervenția a vizat identificarea și prevenirea situațiilor care ar putea tulbura ordinea și liniștea publică, combaterea comportamentelor antisociale și verificarea respectării normelor legale, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova.
La acțiune au participat polițiști din cadrul Secției nr. 4 Poliție Ploiești, polițiști rutieri și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Prezența forțelor de ordine a fost susținută de jandarmi din Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova și din Gruparea de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.
Dispozitivul mobilizat pe raza municipiului a inclus și un control rutier. O acțiune similară s-a desfășurat în aceeași noapte și în comuna Târgșoru Vechi.