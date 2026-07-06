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Turist de 18 ani din București, găsit decedat după o noapte de căutări pe Valea Doftanei

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 6 iul. 2026, 11:12

Un tânăr de 18 ani din București, dat dispărut în timpul unei deplasări cu ATV-ul pe Valea Doftanei, a fost găsit decedat în această dimineață, în urma unei ample operațiuni de căutare.

Potrivit Salvamont Prahova, alerta a fost primită prin numărul unic de urgență 112, la ora 4:02. La intervenție au fost mobilizați trei salvatori montani, care au participat la căutări alături de echipaje ale ISU, Poliției și de localnici.

Din păcate, tânărul a fost găsit fără viață. Conform informațiilor transmise de Salvamont Prahova, acesta și-ar fi pierdut viața în urma impactului cu un utilaj.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

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