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Turist de 18 ani din București, găsit decedat după o noapte de căutări pe Valea Doftanei
Foto/Arhivă
Un tânăr de 18 ani din București, dat dispărut în timpul unei deplasări cu ATV-ul pe Valea Doftanei, a fost găsit decedat în această dimineață, în urma unei ample operațiuni de căutare.
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