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Vântul se intensifică în sud-estul țării: cod galben pentru șapte județe, cu rafale de până la 70 km/h
Cod galben vânt
Meteorologii au emis luni, 28 septembrie, o avertizare de cod galben pentru șapte județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea, unde vântul va sufla puternic până la ora 20:00. Alerta se adaugă unui avertisment mai amplu, emis duminică și valabil până marți seara.
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