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Razie în Ploiești: 15 sancțiuni pentru bicicliști și trotinetiști în doar două ore

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat26 sept. 2026, 17:15
Actualizat26 sept. 2026, 18:16

Polițiștii rutieri au verificat peste 25 de participanți la trafic vineri seară

Polițiștii rutieri din Ploiești au desfășurat vineri seară, între orele 19:00 și 21:00, o acțiune de control axată pe bicicliști și utilizatori de trotinete. Au fost verificate aproximativ 25 de persoane, iar 15 au primit sancțiuni contravenționale.

Acțiunea a vizat respectarea regulilor de circulație pe străzile municipiului. Dintre cei controlați, circa 15 erau bicicliști și 10 conduceau trotinete. Cele mai multe amenzi – 12 – au fost aplicate bicicliștilor, iar trei utilizatori de trotinete au fost sancționați.

Polițiștii au subliniat că scopul principal a fost reducerea riscului de accidente și depistarea celor care circulă fără a respecta normele rutiere.

Recomandări pentru participanții la trafic

Reprezentanții Poliției Municipiului Ploiești le recomandă bicicliștilor și conducătorilor de trotinete să circule cu prudență, să-și echipeze corespunzător vehiculele și să acorde atenție sporită celorlalți participanți la trafic.

Acțiunile de verificare și prevenire vor continua în perioada următoare.

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