ZERO COMPROMISURI – Campanie pentru prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun și nicotină. Autorități, companii și administrații locale își unesc forțele

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Asociația Municipiilor din România (AMR), Philip Morris România, HORA și Mega Image au lansat campania „ZERO COMPROMISURI”, o inițiativă care își propune să prevină accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină și să încurajeze respectarea legislației existente.

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