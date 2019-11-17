FOTO| Scandal în centrul Piteștiului! Mai mulți suporteri ai Petrolului, reținuți de polițiști

Profitând de faptul că ceața a amânat meciul dintre FC Argeș și Petrolul, mai mulți suporteri ai echipei oaspete și-au făcut de cap, sâmbătă seara, în centrul Piteștiului.

O parte dintre suporterii Petrolului au mers în centrul Piteștiului, de unde și-au cumpărat băuturi alcoolice. În timp ce se aflau în zona unui local au început să se manifeste recalcitrant. Scandalizau, înjurau, spărgeau sticle de bere sau aruncau cu ele în oamenii din zona unei terase.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești, împreună cu luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș și jandarmi argeșeni. Suporterii nu s-au supus somațiilor forțelor de ordine, de a înceta și de a a se îndrepta înapoi spre mijloacele de transport.

