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Sport· 1 min citire
Ioan Andone anunță renașterea „câinilor”: Acum e un moment bun pentru Dinamo
FOTO: Arhivă
Fostul tehnician dinamovist este impresionat de forma echipei și consideră că trupa are șanse reale la câștigarea campionatului.
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