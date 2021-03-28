Scandal de corupție la FC Petrolul! Un oficial este acuzat de tentativă de mituire!

Un oficial al unui club din Liga 2 a fost prins în flagrant în timp ce oferea o sumă de bani
Un oficial al unui club din Liga 2 a fost prins în flagrant în timp ce oferea o sumă de bani unui arbitru pentru ca acesta să manipuleze rezultatul unui meci, a anunțat sâmbătă, 27 martie, site-ul Stiripesurse.ro. Din informațiile obținute de Gazeta Sporturilor, persoana acuzată este Mihai Dogaru, 44 de ani, director general al companiei Veolia Energie Prahova și membru în Consiliul de Administrație al clubului Petrolul Ploiești.
Flagrantul a fost realizat de DGA și de procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, după ce cazul a fost raportat la Comisia de Integritate a FRF. Oficialul a fost ridicat de anchetatori și, după audieri, urmează să ajungă în fața judecătorului cu propunere de arestare preventivă. Potrivit gsp.ro, Dogaru, fost „cavaler al fluierului”, este bănuit că a promis 5.000 de euro arbitrului Andrei Antonie, care urmează să oficieze la meciul de duminică dintre CS Mioveni și Aerostar Bacău. Tentativa de mituire urmărea să influențeze rezultatul în așa fel încât argeșenii să piardă partida.
Oficialii clubului FC Petrolul au transmis un comunicat de presă: ”Ca urmare a informațiilor apărute în presă cu privire la faptul că Direcția Generală Anticorupție a inițiat o investigație pentru presupuse fapte penale ale unui reprezentant al clubului nostru, dorim să precizăm urmatoarele:
FC Petrolul Ploiești nu are calitate procesuală în nicio cauza penală și înțelege respectarea caracterului nepublic al actiunii demarate de autoritățile române.
Clubul tratează cu maximă seriozitate această situație și va depune toate eforturile pentru aflarea adevarului”.
Sursa: Realitatea de Prahova