„Apă, hrană, energie, la întreaga Românie!” Protest masiv al minerilor în fața Guvernului: 1000 de oameni, în Piața Victoriei

Minerii din Gorj protestează astăzi în Capitala, în fața Guvernului! Oamenii sunt revoltați că în aprilie le expiră contractele de muncă și vor fi dați afară. Sunt trei săptămânii de când angajați de la CE Oltenia cer soluții, dar sunt ignorați de autorități. Aproximativ 1800 de oameni își vor pierde locurile muncă înainte de Paște.

Aproximativ 1.000 de mineri şi energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia protestează marţi în fața sediului Guvernului.

Minerii au venit cu steaguri, vuvuzele şi bannere sau coli de hârtie pe care sunt afișate mesaje la adresa Guvernului Bolojan.

„Bolojane, nu uita, România nu-i a ta”, „Nu cedăm”, „Apă, hrană, energie, la întreaga Românie”, scandează oamenii.

„Ne spun că România nu are bani. Ne spun că Guvernul nu are bani. Dar de pensii speciale au avut sute de miliarde pentru niște oameni care au făcut fix nimic”, a spus un protestatar.

„Protestez pentru acești tineri, care urmează a fi dați afară pe 1 aprilie – un cadou frumos din partea Guvernului – desființarea a 1.476 de locuri de muncă. Am fost la protestele din Gorj, apoi în greva foamei la Ministerul Energiei, apoi la protestele din Gorj și acum iar la București, sa ne bage în seamă acest guvern”, a afirmat un bărbat care lucrează la Complexul Energetic Oltenia de 33 de ani.

Conform unui comunicat al Primăriei Capitalei, la miting vor fi prezenți aproximativ 1.000 de manifestanți. Locul de desfășurare este în Piața Victoriei, între orele 12.00 și 17.00, în alveola centrala din fața clădirii Guvernului.