Bărbat dispărut într-o baltă din Prahova, găsit mort după ore de căutări
Înec Prahova
Un bărbat de 47 de ani, dispărut luni dimineață în apele unei bălți piscicole din localitatea prahoveană Boldești Grădiștea, a fost găsit mort marți de scafandri. Trupul neînsufleţit, descoperit după ore de căutări, a fost adus la mal.
Bărbatul în vârstă de 47 de ani a cărui dispariţie a fost semnalată luni dimineaţă a fost găsit mort, marţi, în urma mai multor ore de căutări, anunţă ISU Prahova.
Trupul neînsufleţit a fost descoperit de către scafandri care l-au căutat şi luni, până la lăsarea întunericului, şi marţi dimineaţă în lacul care are o adâncime cuprinsă între 1,80 metri şi 2,50 metri şi se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 150 de hectare.
Surse locale au declarat că bărbatul lucra pentru administratorii lacului, care este o baltă piscicolă şi a dispărut în apă luni dimineaţă. Autorităţile au intervenit după ce o persoană a observat barca goală.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News