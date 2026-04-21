Bărbat dispărut într-o baltă din Prahova, găsit mort după ore de căutări

Un bărbat de 47 de ani, dispărut luni dimineață în apele unei bălți piscicole din localitatea prahoveană Boldești Grădiștea, a fost găsit mort marți de scafandri. Trupul neînsufleţit, descoperit după ore de căutări, a fost adus la mal.

Trupul neînsufleţit a fost descoperit de către scafandri care l-au căutat şi luni, până la lăsarea întunericului, şi marţi dimineaţă în lacul care are o adâncime cuprinsă între 1,80 metri şi 2,50 metri şi se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 150 de hectare.

Surse locale au declarat că bărbatul lucra pentru administratorii lacului, care este o baltă piscicolă şi a dispărut în apă luni dimineaţă. Autorităţile au intervenit după ce o persoană a observat barca goală.