Fraudă la BAC: cei cinci suspecți din rețeaua care ar fi vândut rezolvările subiectelor, plasați sub control judiciar

Publicat 6 iul. 2026, 11:03 Sursă Realitatea.Net

Cei cinci suspecți reținuți în dosarul privind fraudarea examenului de Bacalaureat au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi creat, încă din 2023, o rețea prin care subiectele de examen erau fotografiate în timpul probelor, rezolvate în timp real și transmise candidaților, contra unor sume de bani.

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