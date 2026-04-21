WTA Madrid Open 2026: Irina Begu, eliminată din primul tur! Urmează meciuri grele pentru Cîrstea, Ruse și Cristian

Ediția 2026 a turneului WTA Madrid Open, programată între 20 aprilie și 3 mai, a început cu vești nefavorabile pentru tenisul românesc.

Irina Begu a fost eliminată încă din primul tur, după ce a pierdut în două seturi, scor 6-4, 6-0, în fața germancei Laura Siegemund. Partida a durat o oră și 27 de minute, iar românca nu a reușit să revină după un prim set echilibrat.

Pentru participarea la această fază a competiției, Begu va primi un premiu de 21.285 de euro și 10 puncte în clasamentul WTA.

În primul tur este programată și Gabriela Ruse, care va juca împotriva croatei Antonia Ružić.

În schimb, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost acceptate direct în turul secund, urmând să își afle adversarele în perioada următoare.