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„O să vedeți, le vom doborî!” Nicușor Dan promite din Franța că Armata nu va mai ierta nicio dronă care intră în spațiul aerian. Video

„O să vedeți, le vom doborî!” Nicușor Dan promite din Franța că Armata nu va mai ierta nicio dronă care intră în spațiul aerian. Video

„O să vedeți, le vom doborî!” Nicușor Dan promite din Franța că Armata nu va mai ierta nicio dronă care intră în spațiul aerian. Video

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 9 dec. 2025, 17:43

Aflat în vizită oficială în Franța, președintele Nicușor Dan s-a arătat optimist în capacitatea, pe viitor, a Armatei Române de a doborâ imediat orice dronă străină care penetrează spațiul României.

Aflat în vizită oficială în Franța, președintele Nicușor Dan s-a arătat optimist în capacitatea, pe viitor, a Armatei Române de a doborâ imediat orice dronă străină care penetrează spațiul României. Deși, concret, a evitat să explice cum se va întâmpla așa ceva.

"O să vedeți. România este pregătită, dacă vor mai veni, o să vedeți. Pentru că noi am avut mult timp pace, pregătirile și echiparea trupelor s-au făcut în mod clasic. Odată cu războiul din Ucraina a trebuit să ne adaptăm. Noi sperăm să se încheie războiul și să nu mai fie drone, dar dacă vor fi le vom doborî", a spus Dan.

„Am avut mai multe interacțiuni cu presa franceză în care am încercat să ofer o imagine realistă a României. Cred că am devenit suficient de maturi încât să nu mai spunem un lucru acasă și unul afară. Am încercat să descriu România cu oportunitățile pe care le oferă.

După cum știți, încercam în minte să traduc în minte... exercițiul „Dacian Fall”. După cum știți am avut un exercițiu militar foarte consistent în Transilvania și batalionul de la Cincu a fost ridicat la nivel de brigadă. Am discutat lucrul acesta legat de mai multe trupe care au venit din Europa. Există probleme logistico-birocratice pe care trebuie să le rezolvăm. Am avut deja o creștere a prezenței militare cu exercițiul acesta. Odată cu asta crește și interoperabilitatea între țări", a spus președintele.

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