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Politica· 2 min citire
„O să vedeți, le vom doborî!” Nicușor Dan promite din Franța că Armata nu va mai ierta nicio dronă care intră în spațiul aerian. Video
„O să vedeți, le vom doborî!” Nicușor Dan promite din Franța că Armata nu va mai ierta nicio dronă care intră în spațiul aerian. Video
Aflat în vizită oficială în Franța, președintele Nicușor Dan s-a arătat optimist în capacitatea, pe viitor, a Armatei Române de a doborâ imediat orice dronă străină care penetrează spațiul României.
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