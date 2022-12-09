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Acțiune de amploare a Poliției pe DN1

Acțiune de amploare a Poliției pe DN1

Acțiune de amploare a Poliției pe DN1

Scris de Petcu Marcela Publicat: 9 dec. 2022, 12:44

Polițiștii Serviciului Rutier Prahova derulează, vineri, o acţiune pe DN1, la Bărcănești

Polițiștii Serviciului Rutier Prahova derulează, vineri, o acţiune pe DN1, la Bărcănești, după ce în zonă au fost efectuate controale și aseară, împreună cu RAR. Din prima oamenii legii au depistat un bărbat care urcase la volan fără a avea permis auto.

“La acest moment, pe Drumul Național 1, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova desfășoară o nouă acțiune de tip BLITZ, pe raza comunei Bărcănești, pentru reducerea riscului rutier prin prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere cu urmări grave.

Se acționează, preponderent, în vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice”, au anunțat reprezentanții IJP Prahova.

În jurul orei 7.45, oamenii legii au depistat, în cadrul verificărilor, un bărbat de 39 de ani, din Bărcănești, care se afla la volan fără a avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere.

Sursa: Realitatea de Prahova

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