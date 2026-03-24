Ministrul Muncii, vești pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile și ajutoarele „one-off” înainte de Paște

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că pensiile vor fi plătite la timp, astfel încât să ajungă la beneficiari înainte de Paște. În schimb, situația ajutoarelor „one-off” este mai incertă și ar putea suferi întârzieri.

Fiindcă AUR a contestat la CCR proiectul pe buget pentru 2026, calendarul în care ar urma să fie acordate ajutoarele pentru pensionari se va modifica. Ministrul spune că încearcă să păstreze termenul inițial, dar recunoaște că fiecare zi contează.

Florin Manole, anunț pentru toți pensionarii. Când vor fi livrate pensiile și ajutoarele

'O să avem o discuție și astăzi la Guvern. Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie, dar da, într-adevăr, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar, din păcate. Chiar nu înțeleg această obstrucție care are ca repercusiune și faptul că se poate întârzia cu banii ăia', a spus Manole la Palatul Parlamentului.

În ceea ce privește pensiile, ministrul a dat asigurări că nu există probleme și că acestea vor fi livrate înainte de sărbători. „Nicio problemă cu plata pensiilor, apropo de a ajunge banii la pensionari înainte de Paște”, a afirmat acesta.