Percheziții într-o localitate din Prahova, după un conflict în care un bărbat a fost amenințat cu toporul

Polițiștii din Prahova au efectuat trei percheziții domiciliare în comuna Lipănești, într-un dosar penal legat de un conflict izbucnit pe 14 octombrie, în care un bărbat a fost amenințat cu un topor.
Inspectoratul Județean de Poliție Prahova (IPJ) a anunțat că polițiștii din cadrul Poliției Orașului Boldești-Scăeni au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, la adresele unor persoane bănuite de comiterea faptelor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiești. În urma perchezițiilor, două persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.
Conflictul a avut loc în fața unui magazin
Potrivit informațiilor obținute de Observatorul Prahovean pe surse, scandalul ar fi izbucnit pe 14 octombrie, în fața unui magazin din satul Șipotu, cartierul Recea. Neînțelegerile mai vechi între persoanele implicate s-ar fi referit la un atelaj hipo.
Discuțiile ar fi degenerat într-o altercație, iar un bărbat în vârstă de 40 de ani ar fi fost amenințat cu un topor. În urma conflictului, atât bărbatul amenințat, cât și unul dintre presupușii agresori ar fi suferit leziuni și ar fi fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs conflictul și a răspunderii persoanelor implicate. Acestea beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.