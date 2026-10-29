Percheziții într-o localitate din Prahova, după un conflict în care un bărbat a fost amenințat cu toporul

Publicat 29 oct. 2026, 13:45 Sursă observatorulph

Polițiștii din Prahova au efectuat trei percheziții domiciliare în comuna Lipănești, într-un dosar penal legat de un conflict izbucnit pe 14 octombrie, în care un bărbat a fost amenințat cu un topor.

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