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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Claudiu Adam dezvăluie ce face diferența între un pilot bun și un campion
Un pilot bun devine campion prin muncă, disciplină și sacrificii, însă performanța are nevoie și de condiții adecvate de pregătire. Claudiu Adam vorbește despre provocările motorsportului românesc într-un nou episod al podcastului „REALITATEA – Ceva-n PLUS”, difuzat în premieră la Realitatea Plus.
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