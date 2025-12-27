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Seism puternic în Taiwan: cutremur de 7,0 în largul coastelor, resimțit inclusiv în Taipei
Seism puternic în Taiwan: cutremur de 7,0 în largul coastelor, resimțit inclusiv în Taipei
Seism puternic în Taiwan
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