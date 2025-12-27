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Seism puternic în Taiwan: cutremur de 7,0 în largul coastelor, resimțit inclusiv în Taipei

Seism puternic în Taiwan: cutremur de 7,0 în largul coastelor, resimțit inclusiv în Taipei

Seism puternic în Taiwan: cutremur de 7,0 în largul coastelor, resimțit inclusiv în Taipei

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 27 dec. 2025, 18:24

Seism puternic în Taiwan

Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 a avut loc sâmbătă seară în largul coastelor Taiwanului, în apropierea orașului Yilan, din nord-estul insulei. Potrivit Administrației de Meteorologie din Taiwan, seismul s-a produs la aproximativ 32 de kilometri de orașul de coastă și a fost resimțit puternic inclusiv în capitala Taipei.

Epicentrul a fost localizat la o adâncime de aproximativ 73 de kilometri, iar mișcarea seismică a fost suficient de intensă pentru a provoca alerte în mai multe regiuni ale țării.

Autoritățile taiwaneze au activat echipele de intervenție pentru evaluarea eventualelor pagube. Până în acest moment, nu au fost raportate victime sau distrugeri materiale semnificative.

Taiwanul este situat într-o zonă seismică activă, la intersecția a două plăci tectonice, ceea ce face ca astfel de evenimente să fie relativ frecvente. Insula a fost afectată de-a lungul timpului de cutremure devastatoare: în 2016, un seism din sudul țării a provocat moartea a peste 100 de persoane, iar în 1999, un cutremur cu magnitudinea de 7,3 a dus la pierderea a peste 2.000 de vieți.

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