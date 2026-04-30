Bilete disponibile pentru finala Cupei României la fotbal
30 apr. 2026, 08:26
Actualizat: 30 apr. 2026, 08:26
Articol scris de Scris de Realitatea de Prahova
Sursă: realitatea.net
Bilete se pun în vânzare din această după-amiază, anunță FRF.
Miercuri, în 13 mai, de la ora 20.00, stadionul Municipal din Sibiu va găzdui ultimul act al Cupei României, duelul dintre Universitatea Cluj şi Universitatea Craiova.
Biletele pentru acest meci vor fi disponibile online din această după-amiază, anunță Federația Română de Fotbal. Și vor costa între 50 și 150 de lei. Cei care vor să cumpere le vor găsi pe site-ul bilete.frf.ro.
