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Actualitate· 1 min citire
Rusia, suspectată că a încălcat spațiul aerian al Finlandei peste Golful Finlandei
Avion rusesc (foto ilustrativ)
Publicat21 aug. 2026, 07:11
SursăRealitatea.net
Autoritățile finlandeze investighează un posibil incident de securitate după ce un avion rusesc ar fi intrat în spațiul aerian al Finlandei, în zona vestică a Golfului Finlandei. Ministerul Apărării de la Helsinki confirmă că situația este analizată de Garda de Frontieră, care va publica detalii suplimentare pe măsură ce verificările avansează.
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