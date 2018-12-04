Advertising
Economie· 1 min citire
Din nou protest spontan la ANAF Ploiești
greva
Citește și
- 16:40Motivul pentru care patronii ajunși în pragul falimentului se tem să mai concedieze angajați
- 16:3715 mașini de lux de peste 1,3 milioane de euro, scoase la vânzare de statul român
- 15:54Ministerul Sănătății, plată record prin PNRR: 438 milioane de lei într-o singură săptămână
- 14:58Cel mai mare producător auto european concediază peste 100.000 de angajați. Mai multe fabrici vor fi închise
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News