Economie· 1 min citire

Din nou protest spontan la ANAF Ploiești

greva

greva

Scris de Cristina Iancu Publicat: 4 dec. 2018, 12:45

Un nou protest spontan a avut loc, marți,  la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești! Aproximativ 20 de angajați ai instituției au oprit lucrul și au ieșit în fața sediului!Astfel de proteste spontane au avut loc frecvent în ultimele zile, atât la Ploiești, cât și la alte sedii ANAF din țară. Funcționarii protestează împotriva reorganizării pe care Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a anunțat că dorește să o facă în cadrul instituției. Prin această reorganizare, ar urma să fie desființate 3.000 de posturi din cadrul ANAF.

Pe 10 noiembrie, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat că peste 4.000 de posturi atât nebugetate, cât şi bugetate din ministere vor fi tăiate, cele mai multe la ANAF, şi că vor dispărea şi unele funcţii de conducere.Potrivit proiectului de hotărâre de guvern, vor fi desfiinţate 4.143 de posturi din 21 de ministere, din care peste 3.000 de la Fisc. Actul normativ stabileşte numărul maxim de posturi pentru 21 de ministere, precizându-se însă că acestea nu includ demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.

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