Rafinăriile Petromidia și Vega repornesc unitățile de producție oprite pentru revizie

Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 5 mai 2020, 11:06

Rompetrol Rafinare, a finalizat cu succes lucrările de revizie a rafinăriei Petromidia și a început repornirea unităților de producție. În perioada următoare, acestea vor reintra în fluxul operațional, iar gradual vor atinge capacitățile nominale.

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