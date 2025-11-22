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Politica· 1 min citire
Imaginea disperării. Un angajat CE Oltenia plânge pentru că, la 58 de ani, va fi dat afară în numele austerității lui Bolojan - VIDEO
Imaginea disperării. Un angajat CE Oltenia plânge pentru că, la 58 de ani, va fi dat afară în numele austerității lui Bolojan - VIDEO
Situație critică pentru numeroși angajați ai Minprest Rovinari, care urmează să fie concediați în urma planurilor de restructurare ordonate de Ilie Bolojan. La protestele organizate în Tg. Jiu, un angajat de 58 de ani, care a aflat că este foarte posibil să plece acasă, nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi.
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