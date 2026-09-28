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Șase rezultate DrugTest făcute în Prahova, infirmate de analizele de laborator
FOTO: Arhivă
Datele oficiale pentru primele opt luni ale anului arată că majoritatea testelor preliminare pozitive au fost confirmate ulterior prin analize biologice.
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