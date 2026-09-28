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Șase rezultate DrugTest făcute în Prahova, infirmate de analizele de laborator

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 15:38

Datele oficiale pentru primele opt luni ale anului arată că majoritatea testelor preliminare pozitive au fost confirmate ulterior prin analize biologice.

Polițiștii din Prahova au înregistrat, între 1 ianuarie și 31 august 2026, 69 de rezultate preliminar pozitive în urma testării șoferilor cu aparatele DrugTest.

Pentru toate cele 69 de cazuri existau, la momentul centralizării datelor, rezultatele analizelor biologice efectuate ulterior.

Testul din trafic nu stabilește singur prezența drogurilor

În 63 de cazuri, rezultatul inițial a fost confirmat de laborator, iar în șase situații analiza biologică a infirmat testul preliminar. Raportat la total, aproximativ 91,3% dintre rezultatele pozitive au fost confirmate și 8,7% infirmate.

Aparatele DrugTest utilizate în trafic au rol de screening și nu reprezintă proba biologică definitivă. Atunci când rezultatul este pozitiv, șoferul este supus procedurilor prevăzute de lege, iar probele sunt analizate de instituții medico-legale autorizate.

Datele din Prahova arată atât proporția mare a confirmărilor, cât și existența unor rezultate preliminare care nu sunt validate ulterior, motiv pentru care analiza biologică rămâne esențială în stabilirea situației juridice.


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