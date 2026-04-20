Cristina Butură (deputat AUR): „Subfinanțarea ucide: Spitalul Floreasca, blocat de deciziile guvernului Bolojan”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 apr. 2026, 16:21

Deputatul AUR Cristina Butură acuză Guvernul Bolojan că a adus Spitalul Floreasca în pragul colapsului financiar, prin subfinanțare și lipsă de responsabilitate. Parlamentarul atrage atenția că medicii sunt obligați să amâne tratamente într-un spital de urgență, iar pacienții sunt expuși direct la riscuri, într-un sistem sanitar lăsat fără soluții și fără intervenție reală din partea autorităților.

Distribuie articolul