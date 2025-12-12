Politica· 1 min citire

George Simion atacă dur sistemul: Justiția e acaparată. Întoarcerea Laurei Kovesi nu e soluția. VIDEO

George Simion atacă dur sistemul: Justiția e acaparată. Întoarcerea Laurei Kovesi nu e soluția. VIDEO

George Simion atacă dur sistemul: Justiția e acaparată. Întoarcerea Laurei Kovesi nu e soluția. VIDEO

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 12 dec. 2025, 18:18

George Simion, liderul partidului AUR, declară că justiția din România este acaparată de sistemul care conduce din umbră țara.

George Simion, liderul partidului AUR, declară că justiția din România este acaparată de sistemul care conduce din umbră țara. Liderul suveraniștilor români consideră că „întoarcerea doamnei Kovesi din februarie nu e soluția”.

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PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
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