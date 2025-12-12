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Politica· 1 min citire
George Simion atacă dur sistemul: Justiția e acaparată. Întoarcerea Laurei Kovesi nu e soluția. VIDEO
George Simion atacă dur sistemul: Justiția e acaparată. Întoarcerea Laurei Kovesi nu e soluția. VIDEO
George Simion, liderul partidului AUR, declară că justiția din România este acaparată de sistemul care conduce din umbră țara.
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