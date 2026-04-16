Sorin Titus Muncaciu (deputat AUR): „România își abandonează copiii: subfinanțarea medicinei școlare este o crimă tăcută”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 apr. 2026, 18:08

Deputatul AUR Sorin Titus Muncaciu, trage un semnal de alarmă extrem de grav asupra colapsului medicinei stomatologice școlare din România, acuzând statul român de nepăsare și abandon instituțional față de sănătatea copiilor.

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